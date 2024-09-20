В Китае пожизненно дисквалифицировали двух лучших игроков в шахматы Сянци

Китайская ассоциация шахмат Сянци пожизненно дисквалифицировала двух лучших игроков страны Ван Тяньи и Ван Юэфэя в связи с их участием в договорных матчах и взяточничеством. Об этом сообщает The Standard.

По информации источника, ассоциация Сянци (китайских шахмат) под руководством Главного управления спорта заявила, что оба игрока занимались покупкой и продажей игр в течение длительного периода и с высокой частотой. Помимо запрета на участие во всех мероприятиях, организованных или санкционированных ассоциацией или её филиалами, Ван Тяньи и Ван Юэфэй лишены званий гроссмейстеров.

Подозрения китайской общественности возникли в апреле 2023 года, когда в интернете появилась запись разговора между Ван Юэфэем и другим гроссмейстером Хао Цзичао, в котором обсуждались договорные матчи.

35-летний Ван Тяньи стал 16-м чемпионом страны в 2012 году и занимал первое место в китайском рейтинге Xiangqi более 10 лет. 41-летний Ван Юэфэй занял второе место на национальном чемпионате 2010 года и получил титул гроссмейстера в 2013 году.