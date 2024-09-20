Станислав Поздняков: у нас идёт постоянный контакт с МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в организации поддерживают отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК), несмотря на отстранение.

«Безусловно, перспективы [снятия санкций с ОКР] есть, я много раз об этом говорил, к сожалению, МОК сегодня не является полностью самостоятельной организацией, и этот вопрос целиком и полностью зависит от глобальной повестки. Нашей задачей является подготовка олимпийского резерва, который будет представлять Россию на следующих крупных соревнованиях. Что касается наших взаимоотношений с МОК, то мы их не прерывали, у нас идёт пусть неформальный, но постоянный контакт. Мы ищем те возможности, которые можем использовать для восстановления ОКР», — сказал Поздняков ТАСС.

Напомним, МОК отстранил ОКР в октябре 2023 года из-за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.