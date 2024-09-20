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Глава ОКР Поздняков усомнился в допуске России на Олимпиаду-2026

Глава ОКР Поздняков усомнился в допуске России на Олимпиаду-2026
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о сложностях в вопросе допуска российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане (Италия).

«Достаточно сложный вопрос. Если мы ретроспективно посмотрим на количество международных федераций, которые допускают россиян на соревнования, то оно не высоко, прямо скажем. Поэтому перспективы сложные, их гораздо больше в отношении Игр 2028 года. В 2022 году я даже подумать не мог, что российским спортсменам запретят участвовать в каком-либо статусе, всё возможно», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, МОК отстранил ОКР в октябре 2023 года из-за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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