Глава ОКР Поздняков усомнился в допуске России на Олимпиаду-2026

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о сложностях в вопросе допуска российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане (Италия).

«Достаточно сложный вопрос. Если мы ретроспективно посмотрим на количество международных федераций, которые допускают россиян на соревнования, то оно не высоко, прямо скажем. Поэтому перспективы сложные, их гораздо больше в отношении Игр 2028 года. В 2022 году я даже подумать не мог, что российским спортсменам запретят участвовать в каком-либо статусе, всё возможно», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, МОК отстранил ОКР в октябре 2023 года из-за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.