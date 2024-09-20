Поздняков — о выборах в МОК: важно, что будет смена лидерства

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о кандидатах на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). В расширенный список вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн.

«Я знаком со всеми участниками предвыборного марафона. Каждый из них имеет свои положительные и негативные качества в оценке перспектив восстановления взаимоотношений между МОК и ОКР. Для меня самое важное, что выборы состоятся, будет смена лидерства в МОК. Пожалуй, это является наиболее позитивным фактором, в который мы надеемся и верим», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, МОК отстранил ОКР в октябре 2023 года из-за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.