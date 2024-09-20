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Призёр Олимпиады в Париже сыграет наёмного убийцу в своей дебютной роли в кино

Призёр Олимпиады в Париже сыграет наёмного убийцу в своей дебютной роли в кино
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Серебряный призёр Олимпийских игр в стрельбе кореянка Ким Е Джи получила дебютную роль в кино, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По информации источника, 32-летняя спортсменка из Южной Кореи сыграет наёмного убийцу в мини-сериале «Crush», в котором также снимется известная индийская актриса Анушка Сен.

Ким Е Джи завоевала на Играх в Париже серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а также поставила мировой рекорд в стрельбе с 25 метров. Кроме того, кореянка стала популярной среди пользователей соцсетей из-за своей манеры соревноваться. Любителей спорта покорили её стиль и хладнокровие, она вышла на соревнования в футуристических очках для стрельбы и надела на голову бейсболку козырьком назад.

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