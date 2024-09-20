В Союзе конькобежцев России рассказали о гонениях на Виктора Ана в Южной Корее

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, как живёт в Южной Корее шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. По словам функционера, спортсмен и его семья подвергаются гонениям из-за связей с Россией.

«С Виктором Аном у нас, безусловно, остаётся связь. В России проходит Кубок Виктора Ана для молодых спортсменов, он записывает для него обращение на русском языке, желает успехов и здоровья участникам. У меня была идея пригласить его поработать к нам, но он попросил этого не делать.

У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается определённому гонению со стороны чиновников. Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Напомним, на Олимпиаде-2014 в Сочи Виктор Ан завоевал для России три золотые медали.