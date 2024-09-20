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Анатолий Карпов — о словах Магнуса Карлсена про ФШР: от него трудно было ожидать другого

Анатолий Карпов — о словах Магнуса Карлсена про ФШР: от него трудно было ожидать другого
Анатолий Карпов
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Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал слова норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена. Тот призывает сохранить санкции в отношении ФШР.

«Моё мнение по позиции Магнуса Карлсена отрицательное. Но от него было трудно ожидать чего-то другого. Что же, он будет выступать за то, чтобы (его) оппозиция усилилась и хорошие шахматисты вернулись в бой?» — приводит слова Карпова «РИА Новости Спорт».

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен во время получения награды лучшему шахматисту всех времён призвал не допускать россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой ФИДЕ.

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