Вице-президент ФШР: пусть Карлсен вернёт все призовые, которые он заработал в России

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал слова норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена сохранить санкции в отношении ФШР.

«Карлсен — сильнейший шахматист мира на данный момент, это без сомнений. Но, помимо Карлсена, на сегодняшний день есть тысячи шахматистов высокого уровня, у которых другая точка зрения по вопросу возвращения россиян на мировую арену. Карлсен — член норвежской федерации, которая всегда крайне резко выступает против России. Плюс Карлсен говорит ровно то, что ему выгодно самому. А без россиян конкуренция в мире падает.

Я бы напомнил Карлсену, что старт его профессиональной карьеры произошёл в России. Он мальчиком приезжал в нашу страну, играл на различных турнирах и заработал здесь достаточно много денег. Прежде чем говорить что-то негативное о России, Карлсену тогда неплохо было бы вернуть должок, все эти призовые.

Я вообще крайне отрицательно отношусь к политическим заявлениям людей, которые в этом не понимают, не разбираются и не влияют на эти процессы. Спортсмены должны заниматься спортом, а не политикой», — приводит слова Смагина Metaratings.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен во время получения награды лучшему шахматисту всех времён призвал не допускать россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой ФИДЕ.