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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв: в отношениях России и Беларуси заметный подъём

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв: в отношениях России и Беларуси заметный подъём
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв отметил высокий уровень доверия между Россией и Беларусью во всех сферах народного хозяйства.

«В отношениях наших стран заметный подъём, уровень доверия во всех сферах беспрецедентный. Мы против дискриминации в спорте и вмешательства федераций, спортивная арена должна быть полем для честной борьбы. А отдельные страны превращают её в место для сведения политических счётов. Тем не менее мы всегда готовы к международному диалогу. Несмотря на ограничения, мы проводим соревнования в открытом формате, и их количество будет расширяться», — приводит «БелТа» слова Дегтярёва на совместном заседании коллегий Министерства спорта и туризма Беларуси и Министерства спорта Российской Федерации.

Также Дегтярёв пригласил министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука с делегацией на международный форум «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Уфе в октябре 2024 года.

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