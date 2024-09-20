Шорт-трекиста Виктора Ана не допускают к работе в Южной Корее из-за связи с Россией

У многократного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана возникли трудности при трудоустройстве в сборную Южной Кореи из-за выступлений за Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова президента Союза конькобежцев России (СКР) Николая Гуляева.

По информации источника, спортсмена планировали пригласить работать в качестве консультанта южнокорейской команды.

Уроженец Сеула Виктор Ан в 2006 году выиграл три золотые медали и одну бронзовую на соревнованиях по шорт-треку в составе Южной Кореи на Олимпиаде в Турине. В сентябре 2010 года шорт-трекист по итогам отбора не был включён в состав национальной команды на сезон-2010/2011. С июня 2011 года он тренировался в сборной России, а в декабре получил российское гражданство. На Олимпиаде-2014 в Сочи спортсмен принёс России три золота и одну бронзу. В 2020 году Ан завершил спортивную карьеру.