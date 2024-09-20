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В Минспорта создали рабочую группу по проведению Спартакиады сильнейших в 2025 году

В Минспорта создали рабочую группу по проведению Спартакиады сильнейших в 2025 году
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В министерстве спорта России сообщили о создании рабочей группы по проведению Спартакиады сильнейших в 2025 году. Соревнования будут открытыми, а решение было принято на совместном заседании коллегий Министерства спорта России и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в Минске.

«Мы приняли решение сделать её [Спартакиаду сильнейших] открытой, никого не дискриминируем, ждём всех на наших соревнованиях. В России все объекты для этого уже подготовлены: от Смоленской области до Красноярского края», – приводит слова министра спорта России Михаила Дегтярёва пресс-служба ведомства.

Уточняется, что рабочая группа будет заниматься проведением Спартакиады сильнейших как по зимним, так и по летним видам спорта.

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