В Минспорта создали рабочую группу по проведению Спартакиады сильнейших в 2025 году

В министерстве спорта России сообщили о создании рабочей группы по проведению Спартакиады сильнейших в 2025 году. Соревнования будут открытыми, а решение было принято на совместном заседании коллегий Министерства спорта России и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в Минске.

«Мы приняли решение сделать её [Спартакиаду сильнейших] открытой, никого не дискриминируем, ждём всех на наших соревнованиях. В России все объекты для этого уже подготовлены: от Смоленской области до Красноярского края», – приводит слова министра спорта России Михаила Дегтярёва пресс-служба ведомства.

Уточняется, что рабочая группа будет заниматься проведением Спартакиады сильнейших как по зимним, так и по летним видам спорта.