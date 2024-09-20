Бразилия обыграла Таиланд в матче 3-го тура чемпионата мира по футзалу

Сборная Бразилии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футзалу — 2024 одержала победу над командой из Таиланда со счётом 9:1 (3:1, 6:0).

В группу В попали сборные Бразилии, Хорватии, Таиланда и Кубы. В 1-м туре Бразилия обыграла сборную Кубы со счётом 10:0 (4:0, 6:0), во 2-м туре – команду из Хорватии со счётом 8:1 (4:1, 4:0). Таиланд в 1-м туре обыграл Хорватию со счётом 2:1 (1:0, 1:1), а во 2-м туре одержал победу над сборной Кубы — 10:5 (3:3, 7:2).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.