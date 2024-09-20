Бразилия обыграла Таиланд в матче 3-го тура чемпионата мира по футзалу
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Сборная Бразилии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футзалу — 2024 одержала победу над командой из Таиланда со счётом 9:1 (3:1, 6:0).
ЧМ-2024 . Группа B. 3-й тур
20 сентября 2024, пятница. 15:30 МСК
Таиланд
Окончен
1 : 9
Бразилия
0:1 Марсель – 05:37 0:2 Валерио – 10:00 1:2 Осаманмуса – 19:18 1:3 Марсель – 19:29 1:4 Пито – 22:12 1:5 Марлон – 23:25 1:6 Вонгкео – 26:00 1:7 Пито – 30:33 1:8 Марсель – 35:03 1:9 Феррао – 36:47
В группу В попали сборные Бразилии, Хорватии, Таиланда и Кубы. В 1-м туре Бразилия обыграла сборную Кубы со счётом 10:0 (4:0, 6:0), во 2-м туре – команду из Хорватии со счётом 8:1 (4:1, 4:0). Таиланд в 1-м туре обыграл Хорватию со счётом 2:1 (1:0, 1:1), а во 2-м туре одержал победу над сборной Кубы — 10:5 (3:3, 7:2).
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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