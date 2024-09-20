Из школьной программы предлагают убрать упоминания международных спортивных состязаний

Министерство просвещения РФ разработало проект приказа, согласно которому предлагается изменить некоторые термины на доступные и нейтральные формулировки в школьной программе. Об этом сообщается на портале правовых актов.

Из учебной программы по физкультуре предлагается исключить упоминания о международных и европейских спортивных организациях и состязаниях, тренерах и спортсменах, а также модули «гольф» и «чир спорт».

Понятия «домашнее насилие» и «буллинг» предлагается заменить словами «психологическое насилие, систематическое унижение чести и достоинства, издевательства, преследование», «толерантность» — на «взаимоуважение», «гендерные особенности» — на «пол». В случае принятия поправок они вступят в силу 1 сентября 2025 года.