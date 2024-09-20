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Владимир Крамник подал жалобу на наличие телефонов в зале на шахматной Олимпиаде

Владимир Крамник подал жалобу на наличие телефонов в зале на шахматной Олимпиаде
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Российский гроссмейстер Владимир Крамник подал жалобу на наличие телефонов на шахматной Олимпиаде, которая проходит с 11 по 22 сентября в Будапеште (Венгрия).

В 9-м туре сборной Индии выпало играть против сборной Узбекистана, которую тренирует Владимир Крамник. Россиянин обратил внимание на то, что канал ChessBase India для своих репортажей использует телефоны, и подал официальный протест.

Представители ChessBase India заявили, что их телефоны во время съёмки находятся строго в режиме полёта. В итоге смартфон, который использовали для записи лидерской доски, убрали, однако какое-то время спустя снова вернули.

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