Владимир Крамник подал жалобу на наличие телефонов в зале на шахматной Олимпиаде

Российский гроссмейстер Владимир Крамник подал жалобу на наличие телефонов на шахматной Олимпиаде, которая проходит с 11 по 22 сентября в Будапеште (Венгрия).

В 9-м туре сборной Индии выпало играть против сборной Узбекистана, которую тренирует Владимир Крамник. Россиянин обратил внимание на то, что канал ChessBase India для своих репортажей использует телефоны, и подал официальный протест.

Представители ChessBase India заявили, что их телефоны во время съёмки находятся строго в режиме полёта. В итоге смартфон, который использовали для записи лидерской доски, убрали, однако какое-то время спустя снова вернули.