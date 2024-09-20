Россия выразила протест из-за давления Украины на участников генассамблеи ФИДЕ

Российская сторона выразила протест из-за давления Украины на участников генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат (ФИДЕ), которая пройдёт с 21 по 22 сентября. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

«Ранее ФИДЕ в лице комиссии по этике ожидаемо отменило своё решение о лишении России членства в ФИДЕ, которое ранее поспешно приняло именно по политическим мотивам. Вместе с тем мы также ожидаем полного восстановления прав России в ФИДЕ на предстоящей генеральной ассамблее. Предстоит голосование, на котором будет решаться вопрос восстановления полноправного членства России в ФИДЕ.

Однако Федерация шахмат Украины, понимая свою бесперспективность повлиять на повестку дня генассамблеи, куда включены данные вопросы, проявляет, как видно, неспортивное поведение в преддверии выборов и начинает оказывать давление на делегатов генассамблеи ФИДЕ, рассылая обращения через МИД Украины с просьбой не поддерживать восстановление прав в ФИДЕ российских спортсменов, в которых также содержатся ультимативные требования в адрес президента ФИДЕ Дворковича, который, как известно, является гражданином России», — приводит слова Филатова ТАСС.