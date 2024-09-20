Узбекистан уступил Коста-Рике в матче чемпионата мира по футзалу

Сборная Узбекистана уступила команде из Коста-Рики в мачте 3-го тура группы А на чемпионате мира по футзалу — 2024 со счётом 3:5 (1:2, 2:3).

В группу А попали Узбекистан, Парагвай, Нидерланды и Коста-Рика. В турнирной таблице Узбекистан занял последнее место, спортсмены из Коста-Рики остановились на предпоследней строчке.

Ранее сборная Бразилии одержала победу над командой из Таиланда со счётом 9:1 (3:1, 6:0).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.