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Узбекистан уступил Коста-Рике в матче чемпионата мира по футзалу

Узбекистан уступил Коста-Рике в матче чемпионата мира по футзалу
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Сборная Узбекистана уступила команде из Коста-Рики в мачте 3-го тура группы А на чемпионате мира по футзалу — 2024 со счётом 3:5 (1:2, 2:3).

ЧМ-2024 . Группа A. 3-й тур
20 сентября 2024, пятница. 18:00 МСК
Коста-Рика
Окончен
5 : 3
Узбекистан
1:0 Кубильо – 4'     1:1 Адилов – 14'     2:1 Леон – 20'     2:2 Хамроев – 27'     2:3 Беркинов – 30'     3:3 Чаваррия – 32'     4:3 Кабальсета – 33'     5:3 Салас – 38'    
Удаления: нет / Ропиев – 32'

В группу А попали Узбекистан, Парагвай, Нидерланды и Коста-Рика. В турнирной таблице Узбекистан занял последнее место, спортсмены из Коста-Рики остановились на предпоследней строчке.

Ранее сборная Бразилии одержала победу над командой из Таиланда со счётом 9:1 (3:1, 6:0).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Календарь чемпионата мира по футзалу - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира по футзалу - 2024
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