Узбекистан уступил Коста-Рике в матче чемпионата мира по футзалу
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Сборная Узбекистана уступила команде из Коста-Рики в мачте 3-го тура группы А на чемпионате мира по футзалу — 2024 со счётом 3:5 (1:2, 2:3).
ЧМ-2024 . Группа A. 3-й тур
20 сентября 2024, пятница. 18:00 МСК
Коста-Рика
Окончен
5 : 3
Узбекистан
1:0 Кубильо – 4' 1:1 Адилов – 14' 2:1 Леон – 20' 2:2 Хамроев – 27' 2:3 Беркинов – 30' 3:3 Чаваррия – 32' 4:3 Кабальсета – 33' 5:3 Салас – 38'
Удаления: нет / Ропиев – 32'
В группу А попали Узбекистан, Парагвай, Нидерланды и Коста-Рика. В турнирной таблице Узбекистан занял последнее место, спортсмены из Коста-Рики остановились на предпоследней строчке.
Ранее сборная Бразилии одержала победу над командой из Таиланда со счётом 9:1 (3:1, 6:0).
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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