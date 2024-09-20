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Чемпионат мира по футзалу — 2024: турнирное положение групп А, В

Чемпионат мира по футзалу — 2024: турнирное положение групп А, В
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Сегодня, 20 сентября, завершился 3-й тур чемпионата мира по футзалу — 2024 в группах А, В. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Чемпионат мира по футзалу. Турнирное положение групп А, В

Группа А

  • Парагвай — 6 очков (разность мячей 11:8)
  • Нидерланды — 5 (10:7)
  • Коста-Рика — 4 (9:10)
  • Узбекистан — 1 (7:12)

Группа В

  • Бразилия — 9 (27:2)
  • Таиланд — 6 (13:15)
  • Хорватия — 3 (9:10)
  • Куба — 0 (5:27)

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Календарь чемпионата мира по футзалу - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира по футзалу - 2024
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