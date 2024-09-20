Чемпионат мира по футзалу — 2024: турнирное положение групп А, В
Сегодня, 20 сентября, завершился 3-й тур чемпионата мира по футзалу — 2024 в группах А, В. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Чемпионат мира по футзалу. Турнирное положение групп А, В
Группа А
- Парагвай — 6 очков (разность мячей 11:8)
- Нидерланды — 5 (10:7)
- Коста-Рика — 4 (9:10)
- Узбекистан — 1 (7:12)
Группа В
- Бразилия — 9 (27:2)
- Таиланд — 6 (13:15)
- Хорватия — 3 (9:10)
- Куба — 0 (5:27)
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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