Чемпионат мира по футзалу — 2024: турнирное положение групп А, В

Сегодня, 20 сентября, завершился 3-й тур чемпионата мира по футзалу — 2024 в группах А, В. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Чемпионат мира по футзалу. Турнирное положение групп А, В

Группа А

Парагвай — 6 очков (разность мячей 11:8)

Нидерланды — 5 (10:7)

Коста-Рика — 4 (9:10)

Узбекистан — 1 (7:12)

Группа В

Бразилия — 9 (27:2)

Таиланд — 6 (13:15)

Хорватия — 3 (9:10)

Куба — 0 (5:27)

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.