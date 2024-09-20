Чемпионат мира по футзалу — 2024: результаты встреч 20 сентября
Сегодня, 20 сентября, завершился очередной игровой день группового этапа чемпионата мира по футзалу — 2024 в группах А, В. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Чемпионат мира по футзалу — 2024. Результаты встреч 20 сентября
Группа А
- Коста-Рика — Узбекистан — 5:3 (2:1, 3:2)
- Нидерланды — Парагвай — 5:2 (2:1, 3:1)
Группа В
- Таиланд — Бразилия — 1:0 (1:3, 0:6)
- Куба — Хорватия — 0:7 (0:2, 0:5)
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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