Сегодня, 21 сентября, пройдут матчи 3-го тура в группах C и В мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня на 21 сентября.

Чемпионат мира по футзалу. Мужчины.

Групповой этап. 3-й тур:

Группа D

15:30 мск. Ангола — Аргентина;

15:30 мск. Украина — Афганистан.

Группа C

18:00 мск. Казахстан — Новая Зелагдия;

18:00 мск. Ливия — Испания.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.