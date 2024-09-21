Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 21 сентября
Сегодня, 21 сентября, пройдут матчи 3-го тура в группах C и В мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня на 21 сентября.
Чемпионат мира по футзалу. Мужчины.
Групповой этап. 3-й тур:
Группа D
- 15:30 мск. Ангола — Аргентина;
- 15:30 мск. Украина — Афганистан.
Группа C
- 18:00 мск. Казахстан — Новая Зелагдия;
- 18:00 мск. Ливия — Испания.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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