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Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 21 сентября

Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 21 сентября
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Сегодня, 21 сентября, пройдут матчи 3-го тура в группах C и В мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня на 21 сентября.

Чемпионат мира по футзалу. Мужчины.
Групповой этап. 3-й тур:

Группа D

  • 15:30 мск. Ангола — Аргентина;
  • 15:30 мск. Украина — Афганистан.

Группа C

  • 18:00 мск. Казахстан — Новая Зелагдия;
  • 18:00 мск. Ливия — Испания.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Турнирная таблица ЧМ по футзалу
Календарь ЧМ по футзалу
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