Сборная Испании разгромила Ливию в матче чемпионата мира по футзалу
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Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Испании и Ливии. Встреча завершилась со счётом 8:0 в пользу испанских футболистов.
ЧМ-2024 . Группа D. 3-й тур
21 сентября 2024, суббота. 15:30 МСК
Ливия
Окончен
0 : 8
Испания
0:1 Мельядо – 08:56 0:2 Yan Meiling – 09:43 0:3 Кортес – 14:38 0:4 Мельядо – 15:54 0:5 Катела – 18:46 0:6 Мельядо – 27:31 0:7 Кортес – 28:19 0:8 Гордильо – 31:48
В группу D также попали сборные Казахстана и Новой Зеландии. По итогам трёх туров победителем группы стала сборная Испания. Второе место заняли футболисты сборной Казахстана. Представители Ливии расположились на третьем месте. Новая Зеландия — четвёртая.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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