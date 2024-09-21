Сборная Испании разгромила Ливию в матче чемпионата мира по футзалу

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Испании и Ливии. Встреча завершилась со счётом 8:0 в пользу испанских футболистов.

В группу D также попали сборные Казахстана и Новой Зеландии. По итогам трёх туров победителем группы стала сборная Испания. Второе место заняли футболисты сборной Казахстана. Представители Ливии расположились на третьем месте. Новая Зеландия — четвёртая.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.