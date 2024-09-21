Индийская шахматная федерация потеряла кубок, который должны будут вручить на Олимпиаде

Индийская шахматная федерация (AICF) потеряла Кубок Ноны Гаприндашвили, который вручается лучшей команде в комбинированном зачёте на шахматной Олимпиаде. Его получили команда Индии на последней Олимпиаде, проходившей в Ченнаи в 2022 году.

Несколько недель назад Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отправила электронное письмо в AICF с просьбой вернуть трофей из Индии, чтобы его можно было вручить победителям проходящей в эти дни в Будапеште шахматной Олимпиады, которая закончится в это воскресенье, после окончания 11-го тура.

Однако трофей пропал. Поиск вёлся в офисах AICF в Нью-Дели и Ченнаи, а также в отеле Ченнаи, где его видели в последний раз. Также руководители даже обращались к игрокам с вопросом, не брали ли они трофей.

«На данный момент мы не знаем, где находится Кубок Гаприндашвили. Мы очень стараемся найти его, поскольку это вопрос национальной гордости. Мы надеемся, что наши поиски принесут плоды», — приводит слова секретаря AICF Дев Патель The Indian Express.

«Предыдущая администрация не даёт ответы, которые позволят нам понять, где сейчас находится трофей. В целом у них и не осталось никаких документов, подтверждающих, что он был в их распоряжении. Когда мы обратились к предыдущему руководству, они сказали нам, что трофей может быть у игроков.… Игроки сказали, что не видели его. Некоторые сотрудники команды сказали, что им даже не разрешали приближаться к нему», — сказал вице-президент AICF Анила Кумар Райзада.

Напомним, команда-победитель в мужском зачёте шахматной олимпиады получает «Кубок Хэмилтона-Рассела», в женском зачёте — «Кубок Веры Менчик», в комбинированном зачёте — «Трофей Ноны Гаприндашвили». Победители владеют трофеями в течение двух лет, пока не будет проведена следующая Олимпиада.