Казахстан обыграл Новую Зеландию со счётом 10:0 в матче чемпионата мира по футзалу

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Казахстана и Новой Зеландии. Встреча завершилась со счётом 10:0 в пользу казахстанских футболистов.

В группу D также попали сборные Ливии и Испании. По итогам трёх туров победителем группы стала сборная Испании. Второе место заняли футболисты сборной Казахстана. Представители Ливии расположились на третьей строчке. Новая Зеландия — четвёртая.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.