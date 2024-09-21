Казахстан обыграл Новую Зеландию со счётом 10:0 в матче чемпионата мира по футзалу
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Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Казахстана и Новой Зеландии. Встреча завершилась со счётом 10:0 в пользу казахстанских футболистов.
ЧМ-2024 . Группа D. 3-й тур
21 сентября 2024, суббота. 15:30 МСК
Казахстан
Окончен
10 : 0
Новая Зеландия
1:0 Турегазин – 08:14 2:0 Дарибай – 11:44 3:0 Кнауб – 14:18 4:0 Кнауб – 15:50 5:0 Кнауб – 20:22 6:0 Лео – 20:46 7:0 Кнауб – 22:25 8:0 Лео – 29:36 9:0 Висневски – 30:42 10:0 Кнауб – 36:09
Удаления: Лео – 38:02' / нет
В группу D также попали сборные Ливии и Испании. По итогам трёх туров победителем группы стала сборная Испании. Второе место заняли футболисты сборной Казахстана. Представители Ливии расположились на третьей строчке. Новая Зеландия — четвёртая.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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