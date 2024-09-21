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Украина уверенно обыграла Афганистан и вышла в плей-офф чемпионата мира по футзалу

Украина уверенно обыграла Афганистан и вышла в плей-офф чемпионата мира по футзалу
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Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Украины и Афганистана. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу украинских футболистов.

ЧМ-2024 . Группа C. 3-й тур
21 сентября 2024, суббота. 18:00 МСК
Украина
Окончен
4 : 1
Афганистан
1:0 Жук – 14:01     2:0 Абакшин – 15:05     2:1 Голами – 25:04     3:1 Зварыч – 36:57     4:1 Корсун – 37:11    

В группу С также попали сборные Аргентины и Анголы. По итогам трёх туров победителем группы стала сборная Аргентины. Второе место заняли футболисты сборной Украины. Представители Афганистана расположились на третьем месте. Ангола — четвёртая.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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