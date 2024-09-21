«Красный Яр» обыграл «Стрелу» и сравнял счёт в полуфинальной серии ЧР по регби

Регбийный клуб «Красный Яр» из Красноярска одержал гостевую победу над казанским клубом «Стрела» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по регби со счётом 15:6 (12:6, 3:0). Победитель противостояния определится в третьем матче.

Чемпионат России — 2024. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч:

«Стрела» — «Красный Яр» — 6:15 (6:12, 0:3).

Ранее красноярский «Енисей-СТМ» одержал гостевую победу над командой «Локомотив-Пенза» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по регби. Матч завершился со счётом 26:10 (7:10) в пользу красноярцев. Ответная игра состоится 22 сентября в Красноярске.