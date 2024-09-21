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«Красный Яр» обыграл «Стрелу» и сравнял счёт в полуфинальной серии ЧР по регби

«Красный Яр» обыграл «Стрелу» и сравнял счёт в полуфинальной серии ЧР по регби
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Регбийный клуб «Красный Яр» из Красноярска одержал гостевую победу над казанским клубом «Стрела» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по регби со счётом 15:6 (12:6, 3:0). Победитель противостояния определится в третьем матче.

PARI Чемпионат России . 1/2 финала
21 сентября 2024, суббота. 17:30 МСК
Стрела
Казань
Окончен
6 : 15
Красный Яр
Красноярск

Чемпионат России — 2024. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч:

«Стрела» — «Красный Яр» — 6:15 (6:12, 0:3).

Ранее красноярский «Енисей-СТМ» одержал гостевую победу над командой «Локомотив-Пенза» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по регби. Матч завершился со счётом 26:10 (7:10) в пользу красноярцев. Ответная игра состоится 22 сентября в Красноярске.

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