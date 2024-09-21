Стало известно, когда будет рассмотрен вопрос восстановления полномочий ФШР

Стало известно, когда будет рассмотрен вопрос восстановления полномочий Федерации шахмат России (ФШР) и прав российских и белорусских шахматистов. Это случится в воскресенье, 22 сентября, в 10:00 мск в рамках Генеральной ассамблеи ФИДЕ.

Напомним, в июне 2024 года комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ лишила ФШР членства в организации сроком на два года после жалобы шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины и украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца в связи с деятельностью организации на территории республики Крым, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

После этого ФШР подала апелляцию на лишение членства, в которой потребовала полностью аннулировать данное решение.

Несколько дней назад решение о лишении членства было заменено на штраф в размере € 45 тыс. Также палата отменила решение о вынесении выговора президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР. В решении апелляционной палаты уточняется, что комиссия по этике не имеет полномочий приостанавливать членство ФШР в ФИДЕ и должна была применить другие санкции.