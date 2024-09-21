Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стало известно, когда будет рассмотрен вопрос восстановления полномочий ФШР

Стало известно, когда будет рассмотрен вопрос восстановления полномочий ФШР
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известно, когда будет рассмотрен вопрос восстановления полномочий Федерации шахмат России (ФШР) и прав российских и белорусских шахматистов. Это случится в воскресенье, 22 сентября, в 10:00 мск в рамках Генеральной ассамблеи ФИДЕ.

Напомним, в июне 2024 года комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ лишила ФШР членства в организации сроком на два года после жалобы шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины и украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца в связи с деятельностью организации на территории республики Крым, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

После этого ФШР подала апелляцию на лишение членства, в которой потребовала полностью аннулировать данное решение.

Несколько дней назад решение о лишении членства было заменено на штраф в размере € 45 тыс. Также палата отменила решение о вынесении выговора президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР. В решении апелляционной палаты уточняется, что комиссия по этике не имеет полномочий приостанавливать членство ФШР в ФИДЕ и должна была применить другие санкции.

Материалы по теме
Россия выразила протест из-за давления Украины на участников генассамблеи ФИДЕ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android