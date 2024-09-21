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Аргентина стала победителем группы на чемпионате мира по футзалу, обыграв Анголу

Аргентина стала победителем группы на чемпионате мира по футзалу, обыграв Анголу
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Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Аргентины и Анголы. Встреча завершилась со счётом 9:5 (4:3, 5:2) в пользу аргентинских футболистов.

ЧМ-2024 . Группа C. 3-й тур
21 сентября 2024, суббота. 18:00 МСК
Ангола
Окончен
5 : 9
Аргентина
1:0 Жо – 00:55     2:0 Жо – 01:59     2:1 Бранди – 06:02     3:1 Жо – 09:56     3:2 Борруто – 12:35     3:3 Бранди – 16:12     3:4 Арриета – 17:41     3:5 Триподи – 30:48     4:5 Клаудино – 31:45     4:6 Клаудино – 32:34     5:6 Адериту – 32:53     5:7 Бранди – 33:25     5:8 Бранди – 33:31     5:9 Бранди – 34:22    

В группу С также попали сборные Украины и Афганистана. По итогам трёх туров победителем группы стала сборная Аргентины. Второе место заняли футболисты сборной Украины. Представители Афганистана расположились на третьем месте. Ангола — четвёртая.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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