Аргентина стала победителем группы на чемпионате мира по футзалу, обыграв Анголу

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Аргентины и Анголы. Встреча завершилась со счётом 9:5 (4:3, 5:2) в пользу аргентинских футболистов.

В группу С также попали сборные Украины и Афганистана. По итогам трёх туров победителем группы стала сборная Аргентины. Второе место заняли футболисты сборной Украины. Представители Афганистана расположились на третьем месте. Ангола — четвёртая.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.