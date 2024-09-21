Сегодня, 21 сентября, завершился очередной игровой день группового этапа чемпионата мира по футзалу — 2024 в группах D, C. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 21 сентября:

Группа D

Казахстан — Новая Зеландия — 10:0 (4:0, 6:0)

Ливия — Испания — 0:8 (0:5, 0:3)

Группа C

Украина — Афганистан — 4:1 (2:0, 2:1)

Ангола — Аргентина — 5:9 (3:4, 2:5)

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.