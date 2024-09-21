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Чемпионат мира по футзалу — 2024: турнирное положение в группах С и D

Чемпионат мира по футзалу — 2024: турнирное положение в группах С и D
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Сегодня, 21 сентября, завершился 3-й тур чемпионата мира по футзалу — 2024 в группах C и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Чемпионат мира по футзалу. Турнирное положение групп C и D

Группа C

Аргентина — 9 (18:7)
Украина — 6 (12:10)
Афганистан — 3 (8:10)
Ангола — 0 (11:22)

Группа D

Испания — 7 очков (разность мячей 16:2)
Казахстан — 7 (15:2)
Ливия — 3 (4:13)
Новая Зеландия — 0 (2:20)

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Календарь ЧМ-2024 по футзалу
Турнирная таблица ЧМ-2024 по футзалу
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