Эквадорский велогонщик скончался после столкновения с грузовиком на тренировке

Эквадорский велосипедист Кевин Позо погиб во время тренировки в городе Эль-Хункаль в Андской провинции Имбабура, сообщает Marca.
Сообщается, 24-летний Позо был сбит грузовиком, который ехал в направлении, противоположном движению спортсмена. Позо доставили в больницу в столице Эквадора Кито, где он скончался от серьёзных травм в пятницу.
Виновник аварии, произошедшей в четверг, был арестован полицией Эквадора и доставлен в город Боливар для предварительного слушания.
Эквадорская велосипедная федерация выразила соболезнования в связи с гибелью спортсмена.
Позо занял 12-е место на национальном чемпионате по велоспорту в 2021 году. В том же году он выиграл колумбийскую шоссейную велогонку «Вуэльта Колумбия».
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