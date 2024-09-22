Эквадорский велогонщик скончался после столкновения с грузовиком на тренировке

Эквадорский велосипедист Кевин Позо погиб во время тренировки в городе Эль-Хункаль в Андской провинции Имбабура, сообщает Marca.

Сообщается, 24-летний Позо был сбит грузовиком, который ехал в направлении, противоположном движению спортсмена. Позо доставили в больницу в столице Эквадора Кито, где он скончался от серьёзных травм в пятницу.

Виновник аварии, произошедшей в четверг, был арестован полицией Эквадора и доставлен в город Боливар для предварительного слушания.

Эквадорская велосипедная федерация выразила соболезнования в связи с гибелью спортсмена.

Позо занял 12-е место на национальном чемпионате по велоспорту в 2021 году. В том же году он выиграл колумбийскую шоссейную велогонку «Вуэльта Колумбия».

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