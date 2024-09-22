Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 22 сентября
Сегодня, 22 сентября, пройдут матчи 3-го тура в группах E и F мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня на 22 сентября.
Чемпионат мира по футзалу. Мужчины.
Групповой этап. 3-й тур
Группа E
- 15:30 мск. Марокко — Португалия
- 15:30 мск. Панама — Таджикистан
Группа F
- 18:00 мск. Франция — Иран
- 18:00 мск. Венесуэла — Гватемала
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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