Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 22 сентября

Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 22 сентября
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, пройдут матчи 3-го тура в группах E и F мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня на 22 сентября.

Чемпионат мира по футзалу. Мужчины.
Групповой этап. 3-й тур

Группа E

  • 15:30 мск. Марокко — Португалия
  • 15:30 мск. Панама — Таджикистан

Группа F

  • 18:00 мск. Франция — Иран
  • 18:00 мск. Венесуэла — Гватемала

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Календарь ЧМ-2024 по футзалу
Материалы по теме
Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 21 сентября
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android