Магнус Карлсен замкнул десятку самых популярных спортсменов Норвегии

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен занял 10-е место в рейтинге самых популярных спортсменов Норвегии. Опрос проводился с 13 по 20 августа 2024 года, в нём принял участие 1051 респондент. Лидером рейтинга остаётся легкоатлет Карстен Вархольм. Вторую строчку занял футболист Мартин Эдегор. Биатлонисты Йоханнес Бё и Йоханнес Клебо занимают третью и седьмую строчку соответственно.
Респондентам было предложено выбрать пять профилей и расставить приоритеты. Процент показывает количество респондентов, которые включили профиль спортсмена в список пяти лучших.
Самые популярные спортсмены Норвегии. Август 2024 года (в скобках указаны процентные значения за январь 2024 года):
- Карстен Уорхольм — 35% (37).
- Мартин Эдегор — 25% (23).
- Йоханнес Бё — 20% (26).
- Биргит Скарштейн — 19% (21).
- Маркус Рут — 17% (новый).
- Эрлинг Холанд — 17% (21).
- Йоханнес Клебо — 16% (18).
- Якоб Ингебригтсен — 16% (15).
- Каспер Рууд — 13% (15).
- Магнус Карлсен — 12% (14).