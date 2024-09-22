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Магнус Карлсен замкнул десятку самых популярных спортсменов Норвегии

Магнус Карлсен замкнул десятку самых популярных спортсменов Норвегии
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен занял 10-е место в рейтинге самых популярных спортсменов Норвегии. Опрос проводился с 13 по 20 августа 2024 года, в нём принял участие 1051 респондент. Лидером рейтинга остаётся легкоатлет Карстен Вархольм. Вторую строчку занял футболист Мартин Эдегор. Биатлонисты Йоханнес Бё и Йоханнес Клебо занимают третью и седьмую строчку соответственно.

Респондентам было предложено выбрать пять профилей и расставить приоритеты. Процент показывает количество респондентов, которые включили профиль спортсмена в список пяти лучших.

Самые популярные спортсмены Норвегии. Август 2024 года (в скобках указаны процентные значения за январь 2024 года):

  1. Карстен Уорхольм — 35% (37).
  2. Мартин Эдегор  — 25% (23).
  3. Йоханнес Бё — 20% (26).
  4. Биргит Скарштейн — 19% (21).
  5. Маркус Рут — 17% (новый).
  6. Эрлинг Холанд — 17% (21).
  7. Йоханнес Клебо — 16% (18).
  8. Якоб Ингебригтсен — 16% (15).
  9. Каспер Рууд — 13% (15).
  10. Магнус Карлсен — 12% (14).
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