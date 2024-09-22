В ФИДЕ рекомендовали разрешить детям из России участвовать в командных соревнованиях

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) рекомендовал генассамблее организации разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями из России участвовать в командных международных соревнованиях.

«Рекомендуем генеральной ассамблее рассмотреть возможность частичной переоценки санкций и позволить уязвимым группам — детям и лицам с ограниченными возможностями — участвовать в турнирах», — приводит слова вице-президента ФИДЕ Вишванатана Ананда «РИА Новости Спорт».

Генеральная ассамблея ФИДЕ проходит в Будапеште (Венгрия) с 21 по 22 сентября. Ранее российская сторона выразила протест из-за давления Украины на участников генеральной ассамблеи.