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В ФИДЕ рекомендовали разрешить детям из России участвовать в командных соревнованиях

В ФИДЕ рекомендовали разрешить детям из России участвовать в командных соревнованиях
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Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) рекомендовал генассамблее организации разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями из России участвовать в командных международных соревнованиях.

«Рекомендуем генеральной ассамблее рассмотреть возможность частичной переоценки санкций и позволить уязвимым группам — детям и лицам с ограниченными возможностями — участвовать в турнирах», — приводит слова вице-президента ФИДЕ Вишванатана Ананда «РИА Новости Спорт».

Генеральная ассамблея ФИДЕ проходит в Будапеште (Венгрия) с 21 по 22 сентября. Ранее российская сторона выразила протест из-за давления Украины на участников генеральной ассамблеи.

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