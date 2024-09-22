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«Енисей-СТМ» стал первым финалистом чемпионата России по регби

«Енисей-СТМ» стал первым финалистом чемпионата России по регби
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Красноярский «Енисей-СТМ» одержал вторую победу над командой «Локомотив-Пенза» в полуфинальной серии чемпионата России по регби и вышел в финал. Матч завершился со счётом 22:20 (15:5, 7:15) в пользу красноярцев.

Регби. Чемпионат России. Полуфинальный раунд:

«Енисей-СТМ» — «Локомотив-Пенза» 22:20 (15:5).

Попытки: Симпликевич (4), Оостхузен (12), Темнов (65) – ван Ройен (26), Сухин (54), де Вит (64).
Реализации: Гайсин (14, 66) – Янюшкин С. (55).
Штрафные: Гайсин (25) – Янюшкин С. (42).
Жёлтые карточки: Малан (24) – Барышников (69).

В понедельник, 23 сентября, в матче за 5-9-е места сыграют московское «Динамо» и «ВВА-Подмосковье» (Монино). Матч запланирован на 19:30 мск.

Календарь плей-офф чемпионата России
Турнирная таблица плей-офф чемпионата России
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