Генассамблея ФИДЕ отклонила предложение снять санкции с российских шахматистов

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России, но полностью не сняла санкции с российских шахматистов.

Перед голосованием совет ФИДЕ рекомендовал генассамблее полностью не снимать ограничения с российских и белорусских шахматистов, но разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ОВЗ из России участвовать в командных международных соревнованиях от организации.

Делегаты генассамблеи в открытом формате голосовали по трём пунктам: 1. Поддержать рекомендацию совета ФИДЕ; 2. Сохранить все санкции; 3. Снять все санкции. Большинство голосов (60) было отдано за первый пункт.