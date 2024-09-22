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Генассамблея ФИДЕ отклонила предложение снять санкции с российских шахматистов

Генассамблея ФИДЕ отклонила предложение снять санкции с российских шахматистов
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Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России, но полностью не сняла санкции с российских шахматистов.

Перед голосованием совет ФИДЕ рекомендовал генассамблее полностью не снимать ограничения с российских и белорусских шахматистов, но разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ОВЗ из России участвовать в командных международных соревнованиях от организации.

Делегаты генассамблеи в открытом формате голосовали по трём пунктам: 1. Поддержать рекомендацию совета ФИДЕ; 2. Сохранить все санкции; 3. Снять все санкции. Большинство голосов (60) было отдано за первый пункт.

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