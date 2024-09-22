Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о встрече с Квинси Промесом в 2023 году

Российская гимнастка олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве Ангелина Мельникова вспомнила встречу с бывшим футболистом «Спартака» Квинси Промесом, ныне выступающим за «Дубай Юнайтед», на соревнованиях по спортивной гимнастике в 2023 году.

«Я знала, что Промес посетит соревнования, потому что мы списались до этого в социальных сетях. У Квинси дочка очень хотела заниматься гимнастикой, поэтому он мне написал и спросил, куда её отвести. Я пригласила его с семьёй на наши соревнования в декабре. Потом они спустились к нам, и мы пофоткались. Надеюсь, они отдали дочку на гимнастику, потому что она этим грезила.

Помогла ли мне поддержка Квинси? Это было необычно. Всегда приятно, когда кто-то из другого вида спорта приходит и пытается понять, включиться. Я также люблю посещать другие виды спорта», — сказала Мельникова в проекте «Спартак. Live».