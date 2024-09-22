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Индийские мужские и женские команды стали победителями шахматной Олимпиады

Индийские мужские и женские команды стали победителями шахматной Олимпиады
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Женские и мужские сборные Индии по шахматам стали победителями 45-й шахматной Олимпиады, которая с 11 по 22 сентября проходила в Будапеште (Венгрия).

Чемпион прошедшего турнира претендентов — 2024 Гукеш Доммараджу принёс своей команде победу ещё за тур до финиша. На второй строчке расположилась сборная Китая, за которую в том числе играл 17-й чемпион мира Дин Лижэнь. Бронзовые медали взяла команда Словении с бывшим россиянином Владимиром Федосеевым в составе.

В женском разряде команда Индии также одержала победу. Серебряные медали получила команда Казахстана, бронзовые — сборная США.

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