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«Удивительное решение». Журова — о сохранении санкций в отношении российских шахматистов

«Удивительное решение». Журова — о сохранении санкций в отношении российских шахматистов
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сохранить санкции в отношении российских шахматистов.

«Это удивительное решение. Думаю, что мнение президента ФИДЕ там даже и не воспринималось некоторыми членами генеральной ассамблеи. Это антигуманные решения, которые никак не способны поддерживать развитие спорта», — приводит слова Журовой ТАСС.

Отметим, ФИДЕ допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России.

Перед голосованием совет ФИДЕ рекомендовал генассамблее полностью не снимать ограничения с российских и белорусских шахматистов, но разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ОВЗ из России участвовать в командных международных соревнованиях от организации.

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