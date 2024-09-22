«Удивительное решение». Журова — о сохранении санкций в отношении российских шахматистов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сохранить санкции в отношении российских шахматистов.

«Это удивительное решение. Думаю, что мнение президента ФИДЕ там даже и не воспринималось некоторыми членами генеральной ассамблеи. Это антигуманные решения, которые никак не способны поддерживать развитие спорта», — приводит слова Журовой ТАСС.

Отметим, ФИДЕ допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России.

Перед голосованием совет ФИДЕ рекомендовал генассамблее полностью не снимать ограничения с российских и белорусских шахматистов, но разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ОВЗ из России участвовать в командных международных соревнованиях от организации.