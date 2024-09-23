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Дегтярёв считает, что новый президент МОК должен быть самостоятельной фигурой

Дегтярёв считает, что новый президент МОК должен быть самостоятельной фигурой
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Министр спорта Михаил Дегтярёв заявил, что новый руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) должен быть самостоятельной фигурой и не зависеть от воли коллективного Запада.

«Решение проблемы недопуска на Олимпиаду атлетов по национальному принципу находится вне спортивной плоскости. Это политический вопрос и дискриминация в чистом виде. В мире одновременно идут несколько вооружённых конфликтов, однако санкции применяются исключительно к России и Беларуси, дискриминации подвергаются исключительно российские и белорусские спортсмены. Но в перспективе она может распространиться и на другие народы и страны, если МОК и дальше будет отказываться противостоять политическому давлению со стороны коллективного Запада», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Напомним, на данный момент главой МОК является Томас Бах. Новые выборы президента организации пройдут в марте 2025 года в Греции. Отметим, что Бах не будет участвовать в выборах главы организации. Бах является главой МОК с осени 2013 года.

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