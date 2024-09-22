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Иран стал победителем группы на чемпионате мира по футзалу, обыграв Францию

Иран стал победителем группы на чемпионате мира по футзалу, обыграв Францию
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Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Франции и Ирана. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу иранских футболистов.

ЧМ-2024 . Группа F. 3-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 4
Иран
0:1 Агапур – 25'     0:2 Оладгобад – 28'     0:3 Рафиэйпур – 30'     0:4 Агапур – 37'     1:4 Туре – 37'    

В группу F также попали сборные Венесуэлы и Гватемалы. По итогам трёх туров победителем группы стала сборная Ирана. Второе место заняли футболисты сборной Франции.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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