Иран стал победителем группы на чемпионате мира по футзалу, обыграв Францию

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Франции и Ирана. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу иранских футболистов.

В группу F также попали сборные Венесуэлы и Гватемалы. По итогам трёх туров победителем группы стала сборная Ирана. Второе место заняли футболисты сборной Франции.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.