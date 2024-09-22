Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 22 сентября

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 22 сентября
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, завершился последний игровой день группового этапа чемпионата мира по футзалу — 2024. Были сыграны матчи в последних группах — E и F. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 22 сентября:

Группа E

  • Марокко — Португалия — 1:4 (0:2, 1:2);
  • Панама — Таджикистн — 8:3 (3:1, 5:2).

Группа F

  • Франция — Иран — 1:4 (0:0, 1:4);
  • Венесуэла — Гватемала — 7:3 (2:1, 5:2).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Календарь ЧМ-2024 по футзалу
Турнирная таблица ЧМ-2024 по футзалу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android