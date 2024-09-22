Сегодня, 22 сентября, завершился последний игровой день группового этапа чемпионата мира по футзалу — 2024. Были сыграны матчи в последних группах — E и F. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 22 сентября:

Группа E

Марокко — Португалия — 1:4 (0:2, 1:2);

Панама — Таджикистн — 8:3 (3:1, 5:2).

Группа F

Франция — Иран — 1:4 (0:0, 1:4);

Венесуэла — Гватемала — 7:3 (2:1, 5:2).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.