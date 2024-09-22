Таджикистан крупно уступил Панаме на чемпионате мира по футзалу — 2024

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Таджикистана и Панамы. Встреча завершилась со счётом 8:3 (3:1, 5:2) в пользу панамских футболистов.
В группу E также попали сборные Марокко и Португалии. В сегодняшнем очном матче португальские футболисты оказались сильнее — 4:1 (2:0, 2:1).
По итогам трёх туров победителем группы стала сборная Португалии. Второе место заняли футболисты сборной Марокко. Представители Венесуэлы расположились на третьем месте. Гватемала — четвёртая.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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