Таджикистан крупно уступил Панаме на чемпионате мира по футзалу — 2024

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Таджикистана и Панамы. Встреча завершилась со счётом 8:3 (3:1, 5:2) в пользу панамских футболистов.

В группу E также попали сборные Марокко и Португалии. В сегодняшнем очном матче португальские футболисты оказались сильнее — 4:1 (2:0, 2:1).

По итогам трёх туров победителем группы стала сборная Португалии. Второе место заняли футболисты сборной Марокко. Представители Венесуэлы расположились на третьем месте. Гватемала — четвёртая.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.