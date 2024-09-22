Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Таджикистан крупно уступил Панаме на чемпионате мира по футзалу — 2024

Таджикистан крупно уступил Панаме на чемпионате мира по футзалу — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Таджикистана и Панамы. Встреча завершилась со счётом 8:3 (3:1, 5:2) в пользу панамских футболистов.

ЧМ-2024 . Группа E. 3-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Панама
Окончен
8 : 3
Таджикистан
0:1 Алимахмадов – 04:39     1:1 Саломов – 13:10     2:1 Фореро – 13:35     3:1 Милорд – 19:54     3:2 Ризомов – 26:09     4:2 Макенси – 30:39     4:3 Ёров – 34:07     5:3 Кабальеро – 37:15     6:3 Кастрельон – 38:01     7:3 Кастрельон – 38:17     8:3 Кабальеро – 38:38    

В группу E также попали сборные Марокко и Португалии. В сегодняшнем очном матче португальские футболисты оказались сильнее — 4:1 (2:0, 2:1).

ЧМ-2024 . Группа E. 3-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Марокко
Окончен
1 : 4
Португалия
0:1 Эрик – 01:59     0:2 Коэльо – 18:09     0:3 Коэльо – 21:08     1:3 Эль-Месрар – 33:01     1:4 Зикки – 38:27    

По итогам трёх туров победителем группы стала сборная Португалии. Второе место заняли футболисты сборной Марокко. Представители Венесуэлы расположились на третьем месте. Гватемала — четвёртая.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Материалы по теме
Чемпионат мира по футзалу стартует без сборной России. А кто главный претендент на победу?
Чемпионат мира по футзалу стартует без сборной России. А кто главный претендент на победу?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android