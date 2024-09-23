«Ну, прокатили». Тарасова — о сохранении санкций в отношении российских шахматистов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сохранить санкции в отношении российских шахматистов.

«Ну, прокатили. Начались подвижки, надо этим заниматься очень серьёзно, искать людей, который умеют этим заниматься. Спортсмены будут так выступать, потом по-другому будут, главное для нас — выступать. Потом будем выступать, как выступали раньше», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Отметим, ФИДЕ допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России.

Перед голосованием совет ФИДЕ рекомендовал генассамблее полностью не снимать ограничения с российских и белорусских шахматистов, но разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ОВЗ из России участвовать в командных международных соревнованиях от организации.