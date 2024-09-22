Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футзалу — 2024, который в эти дни проходит в Узбекистане. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами плей-офф.
24 сентября 2024.
17:30.
Бразилия — Коста-Рика
20:00.
Нидерланды — Украина
25 сентября 2024.
17:30.
Испания — Венесуэла
20:00.
Парагвай — Афганистан
26 сентября 2024.
17:30.
Иран — Марокко
20:00.
Португалия — Казахстан
27 сентября 2024.
17:30.
Тайланд — Франция
20:00.
Аргентина — Хорватия
Напомним, ЧМ по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году. В этом розыгрыше команда Португалии вышла из группы E с первого места (9 очков).