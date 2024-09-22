Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футзалу — 2024

Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футзалу — 2024, который в эти дни проходит в Узбекистане. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами плей-офф.

24 сентября 2024.

17:30.

Бразилия — Коста-Рика

20:00.

Нидерланды — Украина

25 сентября 2024.

17:30.

Испания — Венесуэла

20:00.

Парагвай — Афганистан

26 сентября 2024.

17:30.

Иран — Марокко

20:00.

Португалия — Казахстан

27 сентября 2024.

17:30.

Тайланд — Франция

20:00.

Аргентина — Хорватия

Напомним, ЧМ по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году. В этом розыгрыше команда Португалии вышла из группы E с первого места (9 очков).