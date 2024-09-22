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Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футзалу — 2024

Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футзалу — 2024
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Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футзалу — 2024, который в эти дни проходит в Узбекистане. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами плей-офф.

24 сентября 2024.

17:30.
Бразилия — Коста-Рика

20:00.
Нидерланды — Украина

25 сентября 2024.

17:30.
Испания — Венесуэла

20:00.
Парагвай — Афганистан

26 сентября 2024.

17:30.
Иран — Марокко

20:00.
Португалия — Казахстан

27 сентября 2024.

17:30.
Тайланд — Франция

20:00.
Аргентина — Хорватия

Напомним, ЧМ по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году. В этом розыгрыше команда Португалии вышла из группы E с первого места (9 очков).

Календарь ЧМ-2024 по футзалу
Турнирная таблица ЧМ-2024 по футзалу
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