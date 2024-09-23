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ФИДЕ проголосовала за консультации с МОК по вопросу возвращения российских команд

ФИДЕ проголосовала за консультации с МОК по вопросу возвращения российских команд
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Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) проголосовала за консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) касательно допуска до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России. Об этом объявил вице-президент ФИДЕ 15-й чемпион мира индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд.

Однако отметим, что шахматы до сих пор не признаны олимпийским видом спорта, соответственно, не контролируются МОК.

Напомним, ранее президент ФИДЕ Андрей Дворкович отказался вести заседание организации по вопросу допуска россиян.

«Учитывая, что речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу. Вести этот вопрос приглашаю Ананда», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Совет ФИДЕ отстранил сборные России и Беларуси от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года в связи с ситуацией в Украине. При этом федерация разрешила российским и белорусским гроссмейстерам участвовать в индивидуальных турнирах под нейтральным флагом федерации.

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