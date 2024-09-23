Филатов считает, что ФИДЕ должна была допустить детей до соревнований два года назад

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отреагировал на возможный допуск Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России. Ранее стало известно, что к такому решению пришли на генеральной ассамблее ФИДЕ, закончившейся вчера, 22 сентября, в Будапеште.

«Кто хочет решить проблему, тот её решает быстро. Это (допуск детей, людей с ограниченными возможностями, ветеранов. — Прим. «Чемпионата») должно было быть сделано два года назад. Президентский совет ФИДЕ два года ничего не делал, сейчас президент ФИДЕ (Аркадий Дворкович. — Прим. «Чемпионата») хочет получить бесконечное время для решения этого вопроса. Считаю, что если в кратчайшие сроки вопрос не будет решён, то будет очевидно, что это хитрая уловка президента ФИДЕ, чтобы затянуть время и не допустить наших детей, паралимпийцев и ветеранов», — приводит слова Филатова ТАСС.