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Филатов считает, что ФИДЕ должна была допустить детей до соревнований два года назад

Филатов считает, что ФИДЕ должна была допустить детей до соревнований два года назад
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отреагировал на возможный допуск Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России. Ранее стало известно, что к такому решению пришли на генеральной ассамблее ФИДЕ, закончившейся вчера, 22 сентября, в Будапеште.

«Кто хочет решить проблему, тот её решает быстро. Это (допуск детей, людей с ограниченными возможностями, ветеранов. — Прим. «Чемпионата») должно было быть сделано два года назад. Президентский совет ФИДЕ два года ничего не делал, сейчас президент ФИДЕ (Аркадий Дворкович. — Прим. «Чемпионата») хочет получить бесконечное время для решения этого вопроса. Считаю, что если в кратчайшие сроки вопрос не будет решён, то будет очевидно, что это хитрая уловка президента ФИДЕ, чтобы затянуть время и не допустить наших детей, паралимпийцев и ветеранов», — приводит слова Филатова ТАСС.

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