Филатов удивлён, что президент ФИДЕ Дворкович стал прислушиваться к позиции МОК

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказался о будущей консультации президента ФИДЕ россиянина Аркадия Дворковича с Международным олимпийским комитетом (МОК) касательно допуска до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России. Об этом стало известно на генеральной ассамблее ФИДЕ, закончившейся вчера, 22 сентября, в Будапеште.

«Я очень удивлён, что МОК стал руководить ФИДЕ. С чего вдруг президент ФИДЕ стал прислушиваться к их позиции?» — приводит слова Филатова ТАСС.

Отметим, что шахматы до сих пор не признаны олимпийским видом спорта, соответственно, не контролируются МОК.