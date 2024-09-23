Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Филатов удивлён, что президент ФИДЕ Дворкович стал прислушиваться к позиции МОК

Филатов удивлён, что президент ФИДЕ Дворкович стал прислушиваться к позиции МОК
Комментарии

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказался о будущей консультации президента ФИДЕ россиянина Аркадия Дворковича с Международным олимпийским комитетом (МОК) касательно допуска до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России. Об этом стало известно на генеральной ассамблее ФИДЕ, закончившейся вчера, 22 сентября, в Будапеште.

«Я очень удивлён, что МОК стал руководить ФИДЕ. С чего вдруг президент ФИДЕ стал прислушиваться к их позиции?» — приводит слова Филатова ТАСС.

Отметим, что шахматы до сих пор не признаны олимпийским видом спорта, соответственно, не контролируются МОК.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android