Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит добиваться снятия санкций с шахматистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжат добиваться полного снятия санкций с российских шахматистов.

«Наша шахматная федерация продолжит работу, с тем чтобы в итоге всё-таки все санкции были сняты. Надеемся, что эта работа со временем даст результаты и баланс сил в ФИДЕ в конкретном случае изменится. К сожалению, ФИДЕ также несвободна от политизации спорта и политизации мира шахмат. Это тоже является фактом, который, к сожалению, приходится признавать».

Хочется выразить признательность коллегам из Киргизии, которые открыто выступили в поддержку России и внесли такое предложение — чтобы снять все санкции с российских и с белорусских спортсменов. Признательны за такую поддержку. Знаем, что Киргизия не единственная страна, которая нас поддерживает», — приводит слова Пескова ТАСС.