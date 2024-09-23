Юлия Ефимова: всегда была мечта выиграть Олимпиаду. Это меня удерживает в спорте

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.
— Ты не заканчиваешь? Продолжаешь плавать?
— Пока нет, сейчас нужно тренироваться, чтобы принимать участие в международных соревнованиях.
— Зачем тебе продолжать выступать?
— Для меня всегда была мечта завоевать золотую медаль [Олимпиады], но пока не удалось. Это меня так долго и удерживает в спорте. Мир без спорта прекрасен, но в итоге как‑то не получается отойти от спорта. Мне нравится быть в тонусе, чтобы мышцы были натренированы, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».