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Призёр чемпионата России тяжелоатлетка Богачёва дисквалифицирована на три года за допинг

Призёр чемпионата России тяжелоатлетка Богачёва дисквалифицирована на три года за допинг
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Призёр чемпионатов России тяжелоатлетка Софья Богачёва была дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил. Решение об отстранении было опубликовано на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В её пробе был обнаружен запрещённый препарат метаболит оксандролона. Срок дисквалификации спортсменки начинается с 8 августа 2024 года и истечёт в 2027 году.

Софье Богачёвой 30 лет. Она завоёвывала медали на чемпионатах России — бронзу в 2021 году (до 59 кг) и серебро в 2024 году (до 64 кг).

Ранее стало известно, что на Олимпийских играх — 2024 было взято рекордное количество проб на допинг.

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