Призёр чемпионата России тяжелоатлетка Богачёва дисквалифицирована на три года за допинг

Призёр чемпионатов России тяжелоатлетка Софья Богачёва была дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил. Решение об отстранении было опубликовано на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В её пробе был обнаружен запрещённый препарат метаболит оксандролона. Срок дисквалификации спортсменки начинается с 8 августа 2024 года и истечёт в 2027 году.
Софье Богачёвой 30 лет. Она завоёвывала медали на чемпионатах России — бронзу в 2021 году (до 59 кг) и серебро в 2024 году (до 64 кг).
Ранее стало известно, что на Олимпийских играх — 2024 было взято рекордное количество проб на допинг.