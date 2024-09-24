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Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 24 сентября

Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 24 сентября
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Сегодня, 24 сентября, пройдут матчи 1/8 финала мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня на 24 сентября.

Чемпионат мира по футзалу. Мужчины.
1/8 финала:

  • 15:30 мск. Бразилия — Коста-Рика;
  • 18:00 мск. Нидерланды — Украина.

Ранее стал известен итог матча 3-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Таджикистана и Панамы. Игра завершилась со счётом 8:3 (3:1, 5:2) в пользу панамских футболистов.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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